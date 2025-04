Previsão do tempo: termômetros podem chegar aos 32°C neste domingo (13)

Termômetros do DF devem chegar à casa dos 32°C - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press. Previsao do tempo. Memorial JK.)

O céu encoberto pode enganar os brasilienses quanto à previsão do tempo deste domingo (13/4) — a expectativa é que os termômetros do Distrito Federal atinjam os 32°C durante a tarde. Apesar do tempo nublado, não há previsão de chuva.

Para o início da semana, a expectativa é que o DF registre chuviscos e chuvas isoladas. Até quinta (17), a temperatura máxima se mantém na casa dos 27°C, com exceção da quarta, dia em que os termômetros devem chegar aos 29°C.

Mesmo sem previsão de chuvas fortes, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) alerta a população de cuidados essenciais em caso de tempestades:

Não utilizar equipamentos elétricos

Evitar tomar banho durante as pancadas de chuva

Não utilizar o telefone caso esteja conectado à rede elétrica

Evitar a proximidade e o contato com materiais condutores de energia

Manter-se sempre calçado

Desligar todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas