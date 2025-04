Segundo homicídio é registrado em Santa Maria em menos de 12h

Um homem morreu na madrugada deste domingo (13/4) na quadra AC 104 de Santa Maria, vítima de arma branca. O óbito foi declarado no local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) não soube informar a dinâmica do crime.

O homicídio foi o segundo registrado em um intervalo de menos de 12h em Santa Maria. Por volta das 17h do sábado (12), um homem morreu em um lavo-jato da quadra 517 após uma confusão entre três pessoas.

Um segundo homem foi esfaqueado durante a discussão, e foi encaminhado para o Hospital Regional de Santa Maria.