Centenas de fiéis celebram Domingo de Ramos na Catedral de Brasília

Com ramos em mãos, cerca de 800 de fiéis participaram da procissão e missa em celebração do Domingo de Ramos, nesta manhã (13/4). A concentração ocorreu às 10h, em frente à Cúria Metropolitana, e seguiu até a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, onde o cardeal Dom Paulo Cezar presidiu a ato litúrgico. Também estão previstas celebrações em vários outros pontos do Distrito Federal, como Planaltina e Ceilândia.

"O Domingo de Ramos é esse dia em que a igreja inicia a Semana Santa, em que, num primeiro momento, celebra a entrada de Jesus em Jerusalém, por isso, a procissão e a benção dos ramos. Em um segundo momento, a igreja entra no clima no qual Jesus chega em Jerusalém, mas para morrer, para dar a vida pela nossa salvação", explica Dom Paulo Cezar, ao Correio.

O momento, segundo o cardeal, é uma grande tradição no Brasil e no mundo. Conforme relatado na Bíblia, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento e foi recebido com alegria por uma multidão, as quais, acredita-se, agitavam ramos de palmeira para saudá-lo. Por isso, o nome da comemoração.

"É uma semana em que todos nós, de certa forma, nos sentimos envolvidos, no qual o povo católico celebra com beleza, vindo à igreja, se confessando e participando das diversas celebrações previstas para o período. Nosso povo sente o amor e se identifica com o sofrimento de Cristo", acrescenta o cardeal. A próxima e última missa deste domingo está prevista para às 18h.

Durante o Domingo de Ramos também ocorre a Coleta Nacional da Campanha da Fraternidade 2025, iniciativa que representa o engajamento dos cristãos na transformação social e na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Os recursos arrecadados serão destinados ao Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), que apoia projetos sociais com foco nas populações em situação de vulnerabilidade.

Procissões pela cidade

No Santuário São João Dom Bosco, a celebração de Ramos iniciou nesse sábado (12). Hoje, está prevista uma missa para às 19h. No momento, haverá uma concentração para benção dos ramos, que terá início meia hora antes da missa. Na Paróquia Nossa Senhora da Esperança, na 307/308 Norte, a comemoração ocorreu nesta manhã.

Na paróquia Perpétuo Socorro, no Lago Sul, as celebrações estão previstas para começar no salão paroquial. Ao todo, foram previstas cinco missas, às 8h, às 10h, às 12h, às 17h e às 19h. Na Igrejinha Nossa Senhora de Fátima, na 307/308 sul, o ato litúrgico está marcado para às 18h.

Em Planaltina, a celebração de Ramos, no domingo (13/4), ocorre entre 15h30 e 20h. A tradicional procissão de ramos começará Capela São Leonardo Murialdo. Às 20h, terá início a missa presidida pelo padre Rafael Silva, no Estacionamento do Ginásio de Funções Múltiplas Encenação. Na sequência, será realizada a encenação do Domingo de Ramos. Já em Ceilândia, na comunidade Renascidos em Pentecostes, ocorreu às 9h.