Homem é preso em Anápolis acusado de estuprar três mulheres

Na manhã desta segunda-feira (14/4), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu Pedro Paulo de Jesus Costa, de 38 anos, investigado pelo crime de, ao menos, três estupros. A operação teve apoio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Anápolis e da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher e Grupo Especial de Investigações Criminais - 3ª DRP.

Segundo as investigações, em um dos crimes, envolvendo uma menor de 17 anos, o acusado teve a prisão preventiva decretada. Em todos os casos, as vítimas eram abordadas enquanto iam ou voltavam do trabalho, em lugares ermos. Praticante de judô, o agressor imobilizava as vítimas por trás enquanto proferia graves ameaças portando um canivete, ao mesmo tempo que violentava sexualmente as vítimas.

A PCGO identificou que os crimes eram praticados em locais próximos e com vítimas que continham características físicas semelhantes. No último registro, em 6 de abril, a vítima reagiu à violência, mordeu o dedo do agressor, e conseguiu escapar. No momento da prisão, o homem ainda tinha o ferimento causado pela vítima.

Pedro Paulo ficou preso por 17 anos na Espanha por estupro e, em 2023, foi preso em flagrante, também em Anápolis, pelo mesmo crime. No momento da prisão desta segunda-feira, o acusado respondia o processo em liberdade. A identidade do indivíduo foi divulgada com o objetivo de que outras possíveis vítimas possam reconhecer o agressor.