Quase 40 mil usaram entrada gratuita no Zoo e Jardim Botânico

Governo do Distrito Federal analisa se deixará ingresso gratuito mais dias - (crédito: Andre Sousa Borges/ Agência Brasília)

A gratuidade do acesso, aos domingos e feriados, no Jardim Botânico e no Zoológico beneficiou 39.969 pessoas, desde que passou a vigorar — em 30/3 —, informou, nesta segunda-feira (14/4), a Agência Brasília.

A medida foi instituída pelo programa Lazer para Todos, lançado no dia 27/3 pelo governador Ibaneis Rocha. O objetivo do projeto do GDF é que cada vez mais pessoas passem a frequentar esses espaços de lazer. O Executivo da capital federal avalia ampliar a entrada franca para ambos os locais em mais dias da semana.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ingresso no Jardim Botânico de Brasília, que funciona de terça-feira a domingo, atualmente, é de R$ 5 por pessoa nos dias em que a cobrança é exercida. No Zoológico de Brasília, os visitantes são recebidos nos mesmo dias, porém de 8h30 às 17h. Eles pagam o mesmo valor para meia e o dobro para inteira.

*Estagiária sob a supervisão Manuel Martínez