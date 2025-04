Após bebedeira, homem esfaqueia e apedreja outro; PCDF procura autor

Policiais civis da 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) divulgaram as imagens do circuito de uma câmera de segurança que mostram uma tentativa de homicídio ocorrido na madrugada desse sábado (12/4), na QND 43. Na ocasião, a vítima foi esfaqueada e teve uma pedra lançada sobre a cabeça. O autor está foragido.

As imagens foram captadas às 4h15 e registram o momento da discussão seguida do ato violento. Segundo as investigações, o autor e a vítima estavam em uma distribuidora de bebidas quando se desentenderam. Após ser atingido com golpes de faca e pedradas, o rapaz foi socorrido e está internado em estado grave no Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

De acordo com o delegado-adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, após o crime, o autor evadiu-se sentido Pistão Norte, Vila São José e Vicente Pires. Uma outra câmera de um posto de gasolina captou o suspeito no local.

A PCDF pede para que, quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, ligue para o número 197. A denúncia é anônima.