Shoppings de Brasília fazem programação especial de Páscoa para as crianças

A festividade cristã da Páscoa celebra a ressurreição de Jesus Cristo, e, neste ano, será comemorada no dia 20 de abril. As tradições do Coelhinho da Páscoa e os deliciosos chocolates de presente podem transformar a data em uma das favoritas das crianças. Para a diversão dos pequenos, o Correio separou eventos que ocorrerão nos shoppings de Brasília. Confira:

Aventura na Toca do Coelho

De 28 de março a 21 de abril, o Terraço Shopping sediará o evento Aventura na Toca do Coelho. Com um espaço tematizado, as crianças se transformarão em um ajudante do Coelho da Páscoa. A diversão começa com um circuito interativo repleto de desafios e aventuras. Para completar a experiência, os pequenos poderão participar de oficinas temáticas criativas como pintura, customização de orelhinhas e confecção de deliciosas guloseimas de chocolate, na área gourmet.

O Terraço ainda apresentará a peça infantil Gincana da Páscoa no sábado (19/4). Todos os anos o concurso gincana da Páscoa elege um coelho entregador de ovos, que será chamado de Coelhinho da Páscoa. Mas, para isso, ele deve enfrentar vários desafios e provar que é um coelhinho responsável, inteligente e esperto. Todos os coelhos do reino encantado podem participar, mas apenas um será o coelhinho vencedor.

No domingo (20/4), terá uma releitura do clássico Alice no país do chocolate. Alice cai em um buraco misterioso e vai parar em um mundo fantástico. Mas há um grande problema: a Rainha Vermelha, gulosa e egoísta, quer roubar todos os ovos de chocolate do mundo só para ela! Com a ajuda do Coelho Apressado e do Chapeleiro Maluco, Alice embarca em uma missão emocionante para salvar a Páscoa e garantir que todas as crianças possam comemorar essa data especial.

Serviço:

Aventura na Toca do Coelho

De 28 de março a 21 de abril, diariamente das 12h às 20h, no Piso L2 – Praça da Leitura. De 3 a 12 anos. Ingresso: R$ 35,00 por 30 minutos. R$ 1,00 o minuto adicional.

Tardes no Terraço

Sábado e domingo, às 16h, na Praça Central do Terraço Shopping. 19/04 - Gincana da Páscoa, com Cia Fábula. 20/04 - Alice no país do chocolate, com a Cia Starte

Leia também: Entenda os significados religiosos e pagãos da Páscoa

Doceria e brincadeira interativa

Até o dia 27 de abril, a Praça de Eventos do JK Shopping se transforma na Doceria Garfield, um circuito temático repleto de brincadeiras interativas inspiradas no gato mais divertido dos quadrinhos. Além disso, nos dias 12, 19 e 20 de abril, o shopping recebe o Sr. Coelho, que estará disponível para encontros e fotos gratuitas, das 14h às 18h. A Doceria Garfield oferece um circuito de brincadeiras que inclui kids play, tobogã, pula-pula, cama elástica, piscina de bolinhas e uma mesa para desenhos.

Serviço:

Doceria Garfield – Circuito de Páscoa

Até 27 de abril, na Praça de Eventos do JK Shopping (Piso L1). Segunda a sábado das 10h às 22h. Domingos das 12h às 20h. Para crianças de 2 a 13 anos (menores de 5 anos devem estar acompanhadas por um responsável). Ingresso: R$ 50 por 40 minutos.

Encontros com o Sr. Coelho

12, 19 e 20 de abril, na Praça de Eventos (Piso L1) do JK Shopping, das 14h às 18h. Entrada gratuita.













Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Mágica e parada musical



No sábado (19/4), o Pátio Brasil trará uma série de atrações. O entretenimento começa às 14h30 com o Mágico Stein e continua uma Parada Musical, quando personagens temáticos interagem com o público pelos corredores do shopping. Durante o evento, atividades como pintura de rosto e distribuição de pipoca criam um ambiente lúdico e acolhedor.

Em seguida, o espetáculo Show de Páscoa, sob o comando do grupo Broadway Show, combina canções, interpretação e muita magia. Para completar a experiência, às 17h, as famílias poderão tirar fotos com os personagens em um cenário instagramável.

Serviço:

Show de Páscoa do Pátio

No sábado (19/4), na Praça Central do Pátio Brasil, a partir das 14h. Evento gratuito





Leia também: Vendas de ovos de chocolate crescerão menos na Páscoa do DF

Sr. Pascoal e Sra. Cacau

O Boulevard Shopping Brasília realiza nos dias 19 e 20 um meet & greet com o Sr. Pascoal e Sra. Cacau, quando os visitantes poderão conhecer e tirar fotos com os personagens. O público poderá explorar uma galeria cenográfica criada com o apoio da Inteligência Artificial, que revela curiosidades sobre a Páscoa em diversos países.

Serviço:

Galeria Páscoa ao redor do Mundo

Até 20 de abril, no horário de funcionamento do shopping, no Piso 2. Entrada gratuita por ordem de chegada

Meet & Greet com o Sr e Sra. Pascoal

19 e 20 de abril, das 14h às 17h, no Piso 2 (pelo mall). Entrada gratuita





Leia também: 7 filmes de Páscoa para assistir em família

Ateliê para a garotada



Na Páscoa no Park, a Praça Central do shopping se transforma em um ateliê multicolorido para a garotada soltar a imaginação, pintar, decorar e vivenciar momentos especiais. O Sr. Coelho já confirmou presença: Além de aproveitar a experiência, as crianças podem registrar um momento fofura com ele.

O evento oferece oficinas criativas para crianças de 4 a 12 anos, com ingresso solidário de R$10 via app Multi. Também há atividades gratuitas, como pintura de rosto, com acesso mediante check-in no app. Parte da renda será destinada para o Instituto do Carinho, que ampara 350 crianças em contraturno escolar na Ceilândia Norte.

Serviço:

Páscoa no Park

De 10 a 21 de abril, na Praça Central do ParkShopping. Domingo a sexta-feira e feriados, das 12h às 20h (última turma 19h30h). Sábados, das 10h às 22h (última turma 21h30). O ticket solidário de R$ 10 para o Espaço Kids deve ser adquirido via App Multi.