Mega Sena acumulada em R$ 45 milhões pode definir ganhador nesta terça

Milhares de apostadores ao redor do Brasil farão a sua fezinha para garantir o montante da Mega-Sena, avaliado em R$ 45 milhões. Com os moradores de Brasília, não será diferente. As apostas podem ser realizadas até as 19h desta terça-feira (15/4). O resultado sai às 20h.

Para garantir o prêmio, o apostador deve escolher de seis a 20 números, que podem ser escolhidos manualmente ou de forma aleatória com a ajuda do sistema, conhecido como ”surpresinha”. Além dessa opção, a alternativa “teimosinha” também é comum entre os jogadores, que é utilizar os mesmo números em sorteios consecutivos.

O economista do IESB, Riezo Silva, explica que, apesar do dinheiro representar um valor exorbitante, existe uma taxação sobre o prêmio. "Sempre, no médio e no longo prazo, é esperado na estatística que o apostador perde mais do que ganha. Então a única exceção é quando o prêmio ultrapassa um valor tão grande que os valores aí esperados se tornam matematicamente mais vantajosos", completa.

Riezo ainda fala que, supondo que você ganhe sozinho, o valor necessário para que essa vantagem matemática venha à tona, seria de R$ 250 milhões.

Richely Ayrton da Silva, joga desde os 16 anos na mega-sena. (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

O carregador de itens Richeli Ayrton da Silva, morador de Ceilândia Sul, revela que tenta a sorte desde quando era menor de idade, aos 16 anos. Hoje com 34, Richeli vai à lotérica da rodoviária todo dia, mas joga apenas uma vez na semana. “Se eu ganhasse esse dinheiro, eu mudaria a realidade da minha filha, Possuir esse prêmio com certeza iria mudar a minha vida”, acrescenta.

O motorista, Marcelo dos Anjos, há mais de 30 anos faz a sua fézinha (foto: Leonardo Rodrigues/CB)

Já o motorista de ônibus Marcelo dos Anjos, de 66 anos, relata que joga há mais de 30 anos, quase metade da vida esperançosa em ganhar o prêmio. “Com o valor da mega hoje, com certeza pagaria todas as minhas dívidas. Também compraria uma fazenda”, finaliza, com risadas.

Marcelo também revela já ganhou na quina da Mega, mas o valor foi dividido em quatro pessoas.