Feto fica no vaso após aborto em banheiro de hospital no Paranoá

*Por Nathália Queiroz

Uma adolescente de 16 anos, que terá a identidade preservada, sofreu um aborto no banheiro do Hospital da Região Leste (HRL), no Paranoá, na manhã de segunda-feira (7/4). O caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que busca esclarecer as circunstâncias do fato e se o bebê nasceu com vida antes de morrer.

Grávida de quatro meses, a jovem deu entrada no hospital com fortes dores nas costas e na cabeça, e aguardou cerca de uma hora até ser atendida. Com demora, ela conseguiu realizar os exames e foi diagnosticada com infecção urinária.

Ela foi medicada com antibióticos, mas continuou sentindo dores. Ela disse que relatou a situação para a equipe médica, porém, não teve acompanhamento no local.

Por volta de 6 da manhã, a adolescente foi ao banheiro e começou a vomitar. Em seguida, ela sofreu um sangramento intenso. Ali, sentada no vaso sanitário, percebeu que havia perdido o bebê.

Descaso

Diante da situação, algumas mulheres teriam entrado no banheiro para ajudar, momento em que prestaram os primeiros-socorros e cortaram o cordão umbilical que ligava a mãe à criança. Durante esse procedimento, o feto estava dentro do vaso sanitário, e ali permaneceu por cerca de 10 minutos.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia. O corpo do feto foi recolhido e será periciado pelo Instituto de Medicina Legal (IML), que deve indicar se havia sinais de vida no nascimento e se houve negligência no cuidado prestado.

Providências

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que instaurou um procedimento administrativo interno para apurar os fatos, além de uma sindicância para investigar eventuais irregularidades no atendimento.

A pasta afirma que, caso sejam identificadas falhas, medidas administrativas serão adotadas conforme a legislação.