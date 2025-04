Homem morre em colisão grave entre carro, ônibus e carreta na BR-080

Na manhã desta quarta-feira (16/4), um homem, ainda não identificado, morreu após seu carro, um Siena Fire vermelho, colidir contra um ônibus coletivo e uma carreta na BR-080, na via que liga Brazlândia a Taguatinga. A vítima, que dirigia o veículo, estava presa às ferragens e não resistiu à gravidade da batida. O óbito foi declarado no local do acidente.