Encenação da Paixão de Cristo terá distribuição de 26 mil litros de água

A encenação da Paixão de Cristo terá o fornecimento de 25,4 mil litros de água potável. A Via Sacra do Morro da Capelinha ocorre na próxima sexta-feira (18/4), em Planaltina. No total, serão utilizadas quatro unidades móveis, com 500 litros cada, e dois caminhões, com cinco mil litros cada. Um caminhão-pipa com 10 mil litros ficará no local para reabastecer as caixas-d’água.

Serão instaladas seis unidades fixas com uma caixa-d'água de 500 litros em cada uma delas, ao longo do trajeto. Também estarão disponíveis cerca de dois mil copos de 200 ml com água potável. A Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb) sugere que cada um leve a sua garrafa de água reciclável para reduzir o lixo produzido e manter o espaço livre de copos e garrafas plásticas descartáveis.

Desde 16 de março, a companhia vinha fornecendo água potável para a hidratação dos atores e figurantes que participaram dos ensaios prévios ao espetáculo. A Caesb também será responsável pela hidratação de fiéis em outras dez paróquias da capital. Nesses locais, espalhados por todo o DF, serão distribuídos 792 litros de água de água em 3.960 copinhos, totalizando 165 caixas.

Aniversário de Brasília

Nas comemorações dos 65 anos da capital federal, a Caesb também vai garantir a hidratação de quem festejar na Esplanada dos Ministérios com oito pontos de distribuição de água potável.

*Com informações da Agência Brasília

