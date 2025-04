Biblioteca do Tribunal de Justiça está de cara nova e é aberta ao público

O 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati, e o corregedor da Justiça do DF, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa - (crédito: @fabioportofotografia/Divulgação/TJDFT)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) inaugurou as obras de revitalização da Biblioteca Desembargador Antônio Mello Martins, localizada no subsolo do Bloco A do Fórum de Brasília. O espaço é aberto ao público.

A biblioteca reúne um acervo expressivo que apoia a pesquisa e a produção de conhecimento no âmbito do Tribunal. São 47.262 livros físicos e quase 18 mil obras digitais. Há também 15.537 títulos na plataforma Minha Biblioteca (acessível por login fornecido pela Biblioteca) e 2.321 livros jurídicos digitais da Editora Revista dos Tribunais, disponíveis na plataforma Proview. Além disso, o acervo conta com 375 títulos de periódicos, sendo 83 deles com acesso digital, o que amplia as fontes de informação atualizadas e especializadas para magistrados(as) e servidores(as).

Acervo tem 47.262 livros físicos e quase 18 mil obras digitais (foto: @fabioportofotografia/Divulgação/TJDFT)

"A revitalização proporciona um ambiente mais moderno, iluminado, acolhedor e funcional — tanto para os servidores e servidoras que atuam na biblioteca quanto para os usuários e usuárias que a frequentam em busca de estudo, pesquisa e conhecimento", afirmou o 1º vice-presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati.

Ele adiantou que o Tribunal caminha para a consolidação de uma biblioteca de vanguarda, à altura da excelência da Corte. “A arte visual nas paredes convida os visitantes a um mergulho pelo universo instigante da leitura e da informação, ao mesmo tempo em que reverencia grandes autores brasileiros”, declarou. Por fim, o magistrado reforçou que "preservar a memória é construir o presente com olhos voltados para um futuro melhor".

Solenidade de entrega das obras de revitalização da Biblioteca do TJDFT (foto: @fabioportofotografia/Divulgação/TJDFT)

Também se destaca a Biblioteca Digital do TJDFT, que reúne 54.134 documentos digitais, entre artigos, teses, dissertações e livros publicados por integrantes da instituição. Desses, 136 livros foram escritos por magistrados(as) do Tribunal.

Nas paredes do espaço reformado estão enaltecidas frases de autoria de figuras eternas, como Clarice Lispector (foto: @fabioportofotografia/Divulgação/TJDFT)

Participaram da cerimônia o corregedor da Justiça do Distrito Federal, desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa; o juiz auxiliar da Presidência, Eduardo Rosas, representando o presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior; o 2º vice-presidente da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios (Amagis-DF), Pedro Yung-Tay Neto; o coordenador da biblioteca do TJDFT, Marcelo Hilário; o presidente da Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal (Assejus), Fernando Freitas; e o subdefensor público-geral da Defensoria Pública do DF Fabrício Rodrigues de Sousa, entre outros.

Revitalização

A revitalização incluiu o conserto de vazamentos e infiltrações, com a troca de toda a rede hidráulica e das divisórias por modelos com vidro para favorecer a luminosidade dos ambientes. Além disso, foi feita a modernização dos móveis da sala de recepção, a substituição da iluminação e a readequação dos espaços de estudo e das salas dos magistrados, de estudos em grupo e de obras raras.

Nas paredes do espaço reformado estão enaltecidas frases de autoria de figuras eternas, como Rui Barbosa (foto: @fabioportofotografia/Divulgação/TJDFT)

As medidas também contemplaram a elaboração de arte visual por parte da Assessoria de Comunicação Social da Corte. Estão destacadas, nas paredes e memórias, frases de autoria de figurascomo Rui Barbosa, Pontes de Miranda, Rudolph Von Ihering, Cora Coralina, Clarice Lispector, Monteiro Lobato, Machado de Assis, Ariano Suassuna e Eduardo Juan Couture. A biblioteca estampa ainda a identificação do seu patrono, desembargador Antônio Mello Martins.

Funcionamento

A biblioteca do Desembargador Antônio Mello Martins, localizada no subsolo do Bloco A do Fórum de Brasília, funciona das 8h às 19h, para o público interno, e das 12h às 19h, para o público externo. O atendimento também é feito pelo e-mail atendimento.biblioteca@tjdft.jus.br e pelo WhatsApp 3103-6141.

