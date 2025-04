Com 50 anos de CNPJ, Paulo Octávio reflete sobre o passado e o futuro de Brasília

O empresário Paulo Octávio foi o entrevistado do CB.Poder desta sexta-feira (18/4). Na bancada, comandando o bate-papo, estavam as jornalistas Ana Maria Campos e Sibele Negromonte. Um homem de negócios nato, Paulo cresceu e evoluiu junto com a história da capital do país. Neste ano, em que Brasília comemora 65 anos, ele celebra 50 anos de CNPJ e a marca de 6 mil empregos formais gerados pela Paulo Octavio Investimentos.

A história de Paulo Octávio com a capital começou ainda na infância, em 1962, quando ele tinha 12 anos. “Meu pai sempre me incentivou a vir para a cidade. Ele era um apaixonado pela construção de Brasília. Por isso, tive uma vida dedicada a esta cidade”, contou. Foi no Planalto Central que, aos 25 anos, em 1975, ele fundou a empresa Paulo Octávio, consolidando-se como um empresário de sucesso. Hoje, é presidente do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) e do Partido Social Democrático (PSD) no Distrito Federal.

A construtora de Paulo Octávio foi responsável por erguer os primeiros prédios em Taguatinga, Ceilândia, Gama e Guará. “Fomos pioneiros em muitas áreas que estavam apenas começando. Depois, expandimos para o setor hoteleiro e, mais tarde, para os shoppings. Foi uma trajetória difícil até aqui. As pessoas me perguntam quando vou me aposentar, já que estou com 75 anos. Sempre respondo que estou no empreendimento de número 800, e que, quando chegar ao milésimo, eu prometo que me aposento. Espero que consigamos isso até 2030”, afirmou.

Para ele, se Juscelino Kubitschek pudesse olhar lá de cima para Brasília, veria que a realidade superou o sonho. “O que, no começo, era para ser uma cidade com cerca de 500 mil habitantes, cresceu muito. É extraordinário ver quantas cidades surgiram ao redor da capital. Muitas delas eu vi nascer. Eu vi a primeira rua de Samambaia”, detalhou.

Sobre o desenvolvimento econômico da cidade, Paulo acredita que atrair indústrias e novos empreendimentos é um passo fundamental. “Acredito muito também que precisamos incentivar o turismo. O Brasil não conhece Brasília. Precisamos fazer com que os brasileiros conheçam a capital. Ela é símbolo de um país. Temos que atrair mais gente, promover eventos esportivos. É uma cidade extraordinária para o esporte. Temos a melhor polícia e a melhor segurança do Brasil. Então, temos tudo para crescer e incentivar o setor produtivo. O governo tem criado projetos de incentivo, e precisamos mostrar ao país que Brasília é, sim, uma cidade empresarial”, destacou.

Veja a entrevista na íntegra: