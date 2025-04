Capotamento na Epia Sul causa congestionamento; ninguém se feriu

O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 8h10 deste sábado (19/4), em decorrência de um capotamento na Epia Sul, sentido Plano Piloto, próximo ao viaduto de acesso à Candangolândia.

Sem feridos, o acidente se deu em um Toyota Etios cinza, que capotou pela manhã e parou, apoiado pelo teto, no acostamento da via. Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para atendimento, congestionando o trânsito.

Ainda não se sabe as circunstâncias do acidente. O local ficou aos cuidados do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).