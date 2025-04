Ex-senador condenado por estuprar a filha tem prisão domiciliar decretada

O ex-senador Telmário Mota, que cumpre 8 anos de prisão por ter estuprado a filha, à época adolescente, teve prisão domiciliar decretada na última quinta-feira (17). A decisão definiu que Telmário ficará sob prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica por 60 dias. O desembargador Ricardo Oliveira, da Vara de Execução Penal, afirma que a decisão foi tomada devido a problemas de saúde do ex-parlamentar.

“Defiro o pedido de liminar, para conceder prisão domiciliar ao paciente Telmário Mota de Oliveira, pelo período de 60 dias, com a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica e a advertência de que o paciente só poderá se ausentar de sua residência para atendimento médico ou mediante autorização judicial, nos demais casos”, afirmou em decisão.

Entenda o caso

Mota também é acusado de ser o mandante do assassinato da ex-esposa Antônia Araújo de Sousa. Antônia era testemunha do caso de estupro da filha do casal, no qual Telmário era investigado. A ex-mulher de Mota foi assassinada com um tiro na cabeça três dias antes de prestar seu depoimento no julgamento.

O ex-senador acabou sendo julgado culpado pelo estupro da filha e pegou mais de oito anos de prisão. Telmário ainda é investigado pela morte de Antônia.