Shows e emoção marcam início das comemorações dos 65 anos de Brasília

A chuva que caiu no início da tarde de ontem, em Brasília, não impediu que as comemoraçãos pelos 65 anos da capital começassem com muita música, atrações culturais e aventura na Esplanada dos Ministérios. Com o tema O melhor tempo é agora, o evento conta com uma megaestrutura, incluindo telões, passarela, camarotes, área kids, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e praça de alimentação.

A festa começou no início da tarde, com as apresentações da cantora local Dhi Ribeiro, seguida pelo bloco Eduardo e Mônica, que animou o público sob um céu nublado. Às 19h50, foi realizada a abertura oficial do evento, com uma queima de fogos.

Na abertura do evento, o governador Ibaneis Rocha falou da alegria de participar da festa. "O mais importante é que o povo está aqui. Com o programa Vai de Graça, conseguimos trazer as pessoas para ver os grandes shows da cidade. É o símbolo da paz que estamos implantando em Brasília. Isso aqui é paz, é união, são famílias, segurança. O pessoal da comunidade está aí trabalhando. E vai ser uma festa de dias para esses três dias, podem contar com isso", afirmou o chefe do Executivo local.

A vice-governadora Celina Leão disse que comemorar o aniversário de Brasília é comemorar o pertencimento, a democracia, a cidade da expectativa, da esperança. "As pessoas chegaram aqui com a mão na frente ou pra trás e abriram aqui as suas oportunidades. E celebrar esse momento de recuperação da economia, um momento de liberdade", afirmou.

O secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, destacou a participação do público. "A Esplanada está lotada, várias atrações já passaram por aqui. A expectativa está melhor, São Pedro colaborou com a gente. Então estamos muito felizes, muito empolgados", comentou. "É muito importante para nós esses 65 anos. Nós do governo fizemos com muito carinho essa festa para a população do Distrito Federal", concluiu o chefe da pasta.

Diversão

Jessica Araújo, Nathan Araújo, Beatriz Dias e Iuri Pereira, todos com 18 anos, vieram juntos para curtir o primeiro aniversário de Brasília que acompanham presencialmente. "A gente quer assistir a todos os shows, mas estamos mais ansiosos pelo Wesley Safadão. Chegamos cedo pra garantir um lugar bom", contou Nathan. Além da música, o grupo pretende aproveitar tudo: "Vamos dançar, beber, curtir a roda-gigante… a ideia é se divertir ao máximo!", disse Iuri.

As amigas Christine Watrin, 57, Ana Letícia, 35, e Ana Luisa Bandeira, 31, também vieram cedo, especialmente para ver a cantora Dhi Ribeiro e o bloco Eduardo e Mônica. "Somos fãs dos artistas e viemos para vê-los. Infelizmente, está bem vazio. Acho que o pessoal de Brasília deveria valorizar mais os artistas locais", disse Christine.

Rosileide da Silva, 55, e Alcimery Almeida, 51, madrugaram para garantir um bom lugar. Moradoras da Ceilândia, elas utilizaram o transporte público e elogiaram a facilidade de acesso e a organização do evento. "Está tudo ótimo! Tem bastante policiamento, estou me sentindo muito segura e sem passar perrengue nenhum", destacou Alcimery.

Larissa de Jesus, 26, moradora de Samambaia, foi à Esplanada acompanhada da família. Ao lado da sua mãe, esposo e filho, o grupo foi para aproveitar a estrutura que está montada para a comemoração. Mãe de um menino autista, Larissa valorizou especialmente o espaço e o policiamento. "Ele não gosta de muita movimentação, então não quis aproveitar as opções de brinquedos, mas como ele adora a polícia, está sendo uma experiência bem interessante", afirmou.











Noite

Depois da queima de fogos, as apresentações da noite comeraçam com a dupla local Willian e Marlon, mas os shows mais esperados eram os dos cantores Wesley Safadão e Leo Santana. Desde cedo, milhares de fãs se aglomeraram em frente ao palco principal para assistir à apresentação dos artistas. Com gritos de "Vai, Safadão!", o público aguardava ansiosamente.

Moradora do Novo Gama, Ana Júlia Andrade chegou às 17h para garantir lugar na grade. "Sou muito fã do Safadão e esse é meu primeiro show dele", celebrou a jovem. "Comecei a chorar durante a passagem de som, imagina quando ele subir no palco", contou Ana Júlia. "Meu sonho é dar um abraço nele", acrescentou.

Animada, a dupla de amigas Gesilene de Oliveira, 47, e Milane Teixeira, 49, também pretendem prestigiar os três dias de evento. "Acabei de sair da aula do meu cursinho diretamente para cá. Estou preparada para curtir até a madrugada", afirmou a moradora do Paranoá.

Já Davi Silva, 30, veio de Vicente Pires com um objetivo claro: aproveitar a noite ao máximo. "Eu vim porque queria muito ver o Wesley Safadão e o Leo Santana, e também para prestigiar Brasília, que é a cidade onde nasci, cresci e vivi a vida toda. Amo esse lugar. Estou com muita expectativa, sei que o show vai ser incrível. O governo entregou um evento muito bem organizado, com uma estrutura sensacional", contou.

Sem hora para ir embora e com vontade de curtir tudo até o fim, o casal Idan Daves, 40, e Ana Carolina Alves, 18, veio de Sobradinho II cheio de entusiasmo. "Nunca fui a um show antes, então estou muito animada e quero me divertir bastante. Só vou embora quando tudo acabar", afirmou Carolina.

Programação completa

Hoje

14h às 14h40: Hudson e Felipe

15h às 15h40: Rock Beats

16h10 às 16h50: Everton e Everson

17h20 às 18h: Miguel Santos

18h30 às 20h: Fagner

20h30 às 21h10: Diggão



22h às 23h30: O Grande Encontro

00h Às 1h30: Mari Fernandez

1h30 às 2h: Fogos de artifício

2h: Encerramento

Amanhã



10h: Evento Gospel

11h às 12h: Eli Lopes

14h às 14h40: Doze por oito

15h10 às 15h50: Benzadeus

16h20 às 17h: Adriana Samartini

17h30 Às 18h10: Leon Correia

19h às 21h: Menos é Mais

21h20 às 22h: Bruno César e Rodrigo

22h30 às 00h30: Zé Neto e Cristiano

1h: Encerramento