Estadunidense é um dos três vencedores do primeiro dia de Maratona Brasília

Adam Irons veio de Iowa, nos Estados Unidos, para estudar no Rio de Janeiro. Fã de maratonas, o americano chegou em 3º luigar na meia-maratona - (crédito: Letícia Mahoumad / CB/DaPress)

Com 1h16 minutos, o estadunidense Adam Irons, chegou em terceiro lugar na prova de 21km da Maratona de Brasília deste domingo (20/4). Nascido no Iowa, o estudante de 33 anos veio para o Brasil realizar seu mestrado em Relações Internacionais, mais especificamente no Rio de Janeiro. O atleta aponta que já corre há mais de 15 anos.

Fã de maratonas e morador do Brasil há mais de um ano, o americano soube da competição brasiliense e não perdeu a oportunidade de participar. “É um sentimento de gratidão enorme. Eu adoro a minha paixão e gosto muito de correr. É minha primeira vez em Brasília e estou encantado pela cidade. Amanhã pretendo fazer um tour pelos prédios e observar a arquitetura da capital. Também quero conhecer a Chapada dos Veadeiros", acrescenta.

Sobre a prova, o atleta comenta ter tido mais dificuldade no fim da corrida, na subida próxima ao Palácio do Planalto. "Se fizemos muito esforço no primeiro momento, chegamos sem forças nesse trecho. Então, foi preciso moderar para dar conta. Eu sofri, mas gostei, foi muito legal", finaliza.