Maratona Brasília: Brasilienses se destacam e vencem na meia-maratona deste domingo

Determinação e gratidão resumem o sentimento dos primeiros colocados na Maratona Brasília 2025. Com 1h14 minutos de prova, Marcos Cruz, 53 anos, concluiu a meia-maratona, conquistando o primeiro lugar da competição. O segundo colocado foi Charlles Alves, 31, que cruzou a linha de chegada um minuto depois. Já o terceiro, foi Adam Irons, que fez uma 1h16 minutos de prova.

Marcos Cruz, que é comerciante, divide o gosto pela corrida com uma rotina pesada de trabalho. "Treino todo dia a noite depois do trabalho. É duro, mas é gratificante ganhar essa competição", afirma. Mesmo ocupando o pódio, o vencedor conta que não conseguiu fazer o seu melhor tempo. "Eu já fiz em um tempo menor, cerca de 1h12. Apesar disso, é uma evolução chegar em 1°", comemora, exausto. Na sede de vitória, Marcos irá participar na meia maratona de amanhã (21/04). "Amanhã seja oque Deus quiser, vou tentar chegar primeiro, mas é muita dureza", completa.

Morador de Taguatinga, Charlles Alves corre há, pelo menos, dez anos. Para ele, o segundo lugar traz a sensação de dever cumprido. "A gente se prepara tanto buscando o melhor resultado. Quando ele (o resultado) vem, é muito gratificante", conta. Em 2024, o auxiliar de logística conquistou o oitavo lugar na Maratona Brasília. Exausto, ele revela que sentiu cãibras na segunda parte da corrida. "É preciso ter paciência para esperar essas dores passarem para conseguir concluir a prova", diz.









Adam Irons veio de Iowa, nos Estados Unidos, para estudar no Rio de Janeiro. Fã de maratonas, o americano ficou sabendo da competição brasiliense e não perdeu a oportunidade de vir participar. "É um sentimento de gratidão enorme. Estou pela primeira vez em Brasília e estou encantado pela cidade. Amanhã pretendo fazer um tour pela capital", diz. Sobre a prova, o atleta comenta ter tido mais dificuldade no fim da corrida, na subida próxima ao Palácio do Planalto. "Se fazemos muito esforço no primeiro momento, chegamos sem forças nesse trecho. Então, foi preciso moderar para dar conta", revela.

Nessa segunda-feira (21/4), a competição começa a partir das 5h30, com o tiro de largada para os 42km; às 6h para 21km e 6h30 para 3km, 5km e 10km, também em frente ao Museu Nacional. Todos os inscritos receberam o Kit Atleta, com uma camiseta, sacola esportiva, número de peito e medalha pós-prova. A Maratona Brasília faz parte da programação oficial do aniversário da capital.

Segundo o regulamento oficial, os atletas devem estar no local de largada com pelo menos meia hora de antecedência, quando serão dadas as instruções finais. A cada competidor será fornecido um número, que deverá ser usado visivelmente no peito, sem rasura ou alterações, durante toda a prova. Além disso, é obrigação do participante ter o conhecimento do percurso.