Previsão do tempo é de sol para este domingo (20/4)

A previsão para este domingo de Páscoa (20/4) é de sol no Distrito Federal durante todo o dia, com chuvas rápidas e isoladas. Para quem vai curtir a programação especial de 65 anos da capital, a orientação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é ir preparado para o sol, com uso de protetor solar e hidratação intensa durante todo o dia.

De acordo com a meteorologista do Inmet, Camila Magalhães, a temperatura mínima deste domingo já foi registrada durante a madrugada no Plano Piloto, quando os termômetros marcaram 19°C e a máxima esperada é de 31°C. “A umidade relativa do ar chegou a 95% hoje durante a madrugada, mas a previsão para a tarde é de 40%”, destacou.

A previsão para segunda-feira (21/4) segue a mesma com a umidade do ar variando entre 95% e 40%. Para quem vai correr a Maratona Brasília, o instituto prevê temperatura mínima de 19°C e máxima de 31°C, sem previsão de chuva durante todo o dia.