Acusado de atropelar e matar motociclista no Noroeste se entrega à polícia

O bancário Daniel Henrique da Silva, 41 anos, acusado de atropelar e matar a motociclista Maria Núbia dos Santos Silva, 46, durante uma colisão no Noroeste, se entregou neste domingo (20/4), cinco dias após o fato. Ele chegou acompanhado de seus advogados à 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). Daniel dirigia um GWM Haval e teria deixado o local sem prestar socorro à vítima.

O acusado foi interrogado, mas permaneceu em silêncio, apesar de ter sido advertido pelas autoridades policiais de que aquela seria sua primeira oportunidade de apresentar defesa. Na ocasião, também foi cumprido o mandado de prisão preventiva.

O caso

O acidente ocorreu na manhã de terça-feira (15/4). Maria era moradora de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do DF, e seguia para o trabalho de moto, onde atuava como diarista. Daniel mora no Noroeste.

Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e encontraram a mulher com múltiplas fraturas e traumatismo craniano gravíssimo, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O óbito foi declarado no local por um médico do SAMU.