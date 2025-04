Ibaneis participa da troca da Bandeira Nacional na manhã deste domingo (20/4)

Na manhã deste domingo (20/4), o governador de Brasília, Ibaneis Rocha, participou da cerimônia de Troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes. O evento foi promovido pelo Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

A tradição mensal faz parte do turismo cívico brasiliense e a solenidade é, geralmente, feita no primeiro domingo de cada mês. Porém, em celebração ao aniversário de Brasília, a cerimônia foi adiada para este domingo. Durante o evento, Ibaneis declarou que a cerimônia é um momento cívico muito importante e de forte simbolismo. "É por isso que nos reunimos aqui na Praça dos Três Poderes: para celebrar nosso amor à pátria e nosso amor por Brasília”, declarou.

A cerimônia seguiu o protocolo oficial, que tem início na leitura do histórico da Bandeira Nacional, onde é explicada sua origem, cores e símbolos, seguido do hasteamento de uma nova bandeira ao som do Hino Nacional e 21 tiros de canhão. Em seguida, a bandeira anterior é descida do mastro, acompanhada pelo Hino da Bandeira e pelo tradicional desfile de tropas. Após a cerimônia, a bandeira substituída é incinerada e a manutenção do mastro é responsabilidade da Novacap.

Com 286m² e pesando 90 quilos, a Bandeira Nacional da Praça dos Três Poderes é reconhecida pelo Guiness Book como a maior bandeira hasteada do mundo. A 105 metros do chão, a base conta com o escrito: "Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a Bandeira, sempre no alto – visão permanente da Pátria”.