Festa no coração da capital marca o aniversário de 65 anos de Brasília

A comemoração dos 65 anos de Brasília transformou a Esplanada dos Ministérios em um palco a céu aberto, reunindo pessoas de todos os cantos da cidade — e até de bem longe. A grande festa toma conta do gramado com shows, atividades e muita animação, em uma celebração que exalta a alma brasiliense em todos os ritmos. Ontem, o público cantou junto com Fagner, curtiu a apresentação de Digão (ex-Raimundos) e emocionou-se com O Grande Encontro, projeto que une os ícones Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo. Para fechar com energia lá no alto, a cantora Mari Fernandez.

O cantor Miguel Santos fez parte da programação musical local e celebrou a oportunidade de representar o forró nordestino em um evento de grande porte. "Foi uma honra participar. A gente tem 23 anos de banda, estou há muitos anos na estrada, e tocar nesta megaestrutura é um privilégio", disse ele, que se considera brasiliense de coração. "Vim para cá com 9 anos, estou em Brasília há mais de 30."

Entre as fãs de Miguel estava Núclecia Moreira, 35, autônoma de Santa Maria Norte, que também acompanha Fagner desde a infância. "Meus pais ouviam muito e eu fui gostando também. Às vezes a gente acha que não combina com a nossa idade, mas quando toca no forró a gente vê como gosta", compartilhou. A amiga, Thalita dos Santos, 17, endossa. "Sou muito fã do Miguel e do Fagner. É a primeira vez que vejo o Fagner ao vivo e estou adorando!", completou. A estudante afirmou que estava ansiosa para ver Mari Fernandez e que pretende retornar hoje para assistir ao show do grupo de pagode brasiliense Menos é Mais.

Sem fronteiras

Letícia Gabriela, de 18 anos, saiu de Formosa, em Goiás — a cerca de 80km da capital — só para curtir o evento. "Eu vim pelo cantor Digão e estou aproveitando bastante. Quero ficar até o fim e voltar amanhã de novo para curtir mais ainda", contou.

Até quem não esperava se apaixonou. Marina Soares e André Souza, ambos de 38 anos, vieram de João Pessoa (PB) a trabalho e foram surpreendidos pela festa. "A cidade nos encantou. Linda, organizada e cheia de vida. Quando vimos os shows gratuitos, não pensamos duas vezes. A estrutura é fantástica, queremos voltar mais vezes", disse Marina.

Amanda Chorlois, 25, de Sobradinho, estava especialmente ansiosa para ver O Grande Encontro. "Mas meu namorado gosta muito do Fagner, então estou curtindo ele também", contou. "Sou muito fã, meu pai escutava bastante quando eu era criança, então me tornei fã também", destacou Caio Vinicius da Silva, 28. O casal pretende voltar hoje. "Principalmente por causa da roda-gigante, que queremos aproveitar com mais calma."

Roda-gigante e tirolesa

A megaestrutura do evento, aliás, é um show à parte: além do palco principal com telões gigantes, há passarela, camarotes, área kids, espaço pet, roda-gigante, tirolesa e uma praça de alimentação repleta de opções. E para facilitar o acesso de todos, o programa Vai de Graça está oferecendo transporte público gratuito durante todos os dias do evento.

Beatriz Lindt, 25, e a mãe, Cristina Éveline, 41, saíram de Samambaia com seus cachorros para um passeio diferente — e acabaram vivendo uma aventura nas alturas. "Aproveitei para curtir a tirolesa e convenci minha mãe a ir também. Foi pura adrenalina", conta Beatriz. Cristina, ainda entusiasmada com a experiência, completa: "Foi uma sensação indescritível ver Brasília lá de cima. Uma emoção que não dá pra explicar. A estrutura está incrível, tudo muito bonito".

E hoje a festa continua. No dia mais aguardado da programação, que marca o aniversário da capital o palco da Esplanada recebe o grupo brasiliense de pagode Menos é Mais, seguido pela dupla Bruno César e Rodrigo. Para encerrar, a dupla Zé Neto e Cristiano promete um show inesquecível sob o céu de Brasília.

















































Programação

10h – Evento gospel

11h – Eli Lopes

14h – Doze por oito

15h10 – Benzadeus

16h20 – Adriana Samartini

17h30 – Leon Correia

19h – Menos é mais

21h20 – Bruno César e Rodrigo

22h30 – Zé Neto e Cristiano

1h – Encerramento