Tiroteio em Ceilândia Sul deixa feridos e polícia investiga o caso

Duas pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros na madrugada desta segunda-feira (21/4), em Ceilândia Sul. O crime ocorreu nas proximidades da EQNN 06/08, por volta das 5h. As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Ceilândia e, até a mais recente atualização desta matéria, as identidades delas, as idades e o estado de saúde dos feridos não foram divulgados.

A Polícia Militar foi avisada do tiroteio e, chegando ao endereço, encontraram um Fiat Palio branco, aparentemente com problemas mecânicos, abandonado na QNN 8, Conjunto N.

Durante as diligências na região, os policiais localizaram uma arma de fogo em uma lixeira, escondida atrás de um poste de energia, nas proximidades do veículo. A ocorrência foi registrada e segue sob investigação da 23ª Delegacia de Polícia (P Sul, em Ceilândia).