Trânsito no Eixo Monumental será parcialmente interditado de terça a sexta

O trânsito no Eixo Monumental será parcialmente interditado desta terça-feira (22/4) a sexta-feira (25/4) em razão da XXIV Marcha dos Gestores e Legislativos Municipais. Na ocasião, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) intensificará a sinalização e a fiscalização na área compreendida entre o Centro de Convenções Ulysses Guimarães e o Congresso Nacional. O objetivo é garantir a segurança viária e a fluidez do tráfego, tanto para os participantes do evento quanto para a população em geral.

A recomendação do diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, Glauber Peixoto, é que, se possível, os condutores evitem transitar no Eixo Monumental e deem preferência de rota pelo Parque da Cidade ou pela pista do autódromo.

Durante os dias do evento, o trabalho dos agentes de trânsito será realizadodas 8h às 19h, com foco na organização do fluxo de veículos e pedestres, além da fiscalização para coibir o estacionamento irregular. As ações serão concentradas na via S2, na Esplanada dos Ministérios, nas proximidades do Congresso Nacional e do Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

A atuação dos agentes de trânsito será das 8h às 19h, especialmente para coibir estacionamento irregular de veículos e organizar o fluxo de veículos e pedestres (foto: Divulgação)

Para impedir o estacionamento ao longo do meio-fio, a sinalização será instalada a partir da noite desta segunda-feira (21/4) nos dois sentidos das vias de ligação S1/N1 e N1/S1, nas imediações do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A via S2 também será sinalizada, abrangendo áreas próximas ao Palácio do Itamaraty e ao Anexo IV da Câmara dos Deputados.

Além disso, será montado um Ponto de Controle de Trânsito (PCTran) na via de ligação S1/N1, na altura do Centro de Convenções, com o objetivo de reforçar o patrulhamento e o monitoramento do perímetro.

Será montado um Ponto de Controle de Trânsito na via de ligação S1/N1, altura do Centro de Convenções, para patrulhamento do perímetro (foto: Divulgação )

O Detran-DF orienta os condutores a utilizarem estacionamentos regulares nas redondezas, como os do Parque da Cidade e da Torre de TV, e o estacionamento privado do Estádio Nacional. Não será permitido estacionar em gramados ou demais áreas não destinadas a esse fim.