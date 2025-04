Trio é preso por tentativa de homicídio na Asa Norte, na noite de segunda

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite desta segunda-feira (21/4), suspeitas de envolvimento em uma tentativa de homicídio na Asa Norte. A ação resultou na apreensão de três armas de fogo escondidas no Paranoá, onde os suspeitos foram localizados após uma série de diligências realizadas por equipes do Grupo Tático Operacional (Gtop).

O caso teve início por volta das 19h15, quando o Gtop 23 foi acionado para verificar disparos de arma de fogo nas proximidades da Universidade de Brasília (UnB), na Quadra 802. Testemunhas relataram que os autores estavam em um Volkswagen Gol vermelho e alvejaram um homem pelas costas, de raspão. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Durante as buscas, os policiais localizaram um revólver calibre .32 com munições deflagradas, indicando possível troca de tiros. Pouco mais de uma hora depois, uma equipe do Gtop 40 identificou o veículo suspeito trafegando em alta velocidade na Quadra 29 do Paranoá. Após acompanhamento, o carro foi interceptado na Quadra 31.

Dentro do veículo, foi encontrada uma cápsula de munição 9mm. O motorista negou participação no crime, mas indicou que a arma utilizada estava com uma mulher residente na Quadra 17. Com autorização, os policiais realizaram buscas no imóvel e encontraram duas pistolas calibre 9mm escondidas em uma bolsa infantil. A moradora afirmou que as armas foram adquiridas com a intenção de vingar a morte de um familiar.

Um terceiro homem, que estava próximo ao veículo no momento da abordagem, também foi detido após ser reconhecido como um dos ocupantes do carro durante o crime.

Os três suspeitos foram encaminhados à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), onde foram autuados por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.