Cruz original da Primeira Missa do Brasil marca Sessão Solene na Câmara

Padre Omar Barroso, São José da Lagoa (RJ) juntamente com parlamentares, reza o Pai Nosso no plenário da Câmara dos Deputados, com a cruz original da primeira missa do Brasil. - (crédito: Wal Lima )

Por Wal Lima—Nesta terça-feira (22/4), a Câmara dos Deputados foi palco de uma Sessão Solene histórica e em homenagem aos 525 anos da Primeira Missa celebrada no país, na então Terra de Santa Cruz. O grande destaque da solenidade foi a presença da cruz original utilizada na Missa de 26 de abril de 1500, na Praia de Coroa Vermelha, Bahia.

A peça histórica veio do Museu da Sé de Braga, em Portugal, e está em peregrinação por diversas cidades de Portugal e do Brasil. A passagem da cruz por Brasília marca não apenas a abertura oficial das comemorações do Jubileu dos 525 anos da Primeira Missa, mas também o início das celebrações dos 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e Portugal, estabelecidas em 1825 com o Tratado de Paz, Amizade e Aliança.

Um dos momentos mais marcantes da solenidade foi a participação de Wilsa Neves Silva, indígena da etnia Pataxó — povo que testemunhou a Primeira Missa no Brasil. “É uma honra representar os povos indígenas nessa celebração, trazendo a cruz que marcou o início do cristianismo na nossa terra. Meus ancestrais estavam presentes naquele primeiro ato solene e é emocionante trazer essa memória viva para o presente. É a nossa raiz espiritual e ancestral sendo reverenciada”, disse Wilsa.

Autora do pedido para a realização da sessão solene, deputada Chris Tonietto (PL-RJ) destacou a importância da solenidade como símbolo de identidade nacional. “O Brasil nasceu católico, nasceu Terra de Santa Cruz. Esta cruz que hoje esteve no centro do plenário é um símbolo de unidade, esperança e da nossa missão evangelizadora. É um momento emblemático que vai ficar gravado em nossos corações”, declarou a parlamentar.

No final da reunião, o Padre Omar Barroso, pároco em São José da Lagoa (RJ), também ressaltou o significado da presença da cruz no Congresso.

“Hoje, um dia tão importante, a cruz visita esse lugar de decisões, trazendo bênçãos e sabedoria divina. O momento se torna ainda mais importante pela homenagem que podemos fazer um dia após o falecimento do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, que sempre nos ensinou a carregar a cruz dos mais pobres e vulneráveis. Que essa mensagem de amor ilumine o Brasil”, disse o sacerdote, com a cruz nas mãos.





Programação

A cruz está em Brasília desde o aniversário da capital, no dia 21 de abril, e continua a peregrinação até a próxima quinta (24/4). Hoje, além da sessão solene na Câmara, ela segue, às 12h, para a realização de uma missa na Catedral de Brasília. Às 15h segue para a sede da CNBB e, às 16h, retorna ao Congresso, mas desta vez no Senado Federal.

Confira os outros locais por onde a Santa Cruz irá passar:

• 23 de abril: Brasília e Belém – DF e PA, Brasil

• 24 de abril: Belém – PA, Brasil

• 25 de abril: Salvador - BA, Brasil

• 26 de abril: Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália – BA, Brasil (Culminando com a celebração dos 525 Anos da Primeira Missa no país)

• 27 de abril: Retorno a Braga, Portugal