Aniversário de Brasília

"Muito orgulho de sermos brasilienses", afirmam integrantes do Menos é Mais O grupo de pagode Menos é Mais reuniu milhares de fãs no último dia de festa da Esplanada dos Ministérios, nesta segunda (21/4). Nascidos e criados na capital federal, os integrantes celebraram a participação no aniversário de Brasília