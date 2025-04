Chuva forte em Ceilândia causa problemas em ruas e no Metrô

Fortes chuvas atingiram a Ceilândia, na tarde desta terça-feira (22/4). Carros foram arrastados na rua QNM 5 pela força da água e a estação de metrô da Praça do Relógio ficou interditada. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal enviou equipes para ajudar a desobstruir a via dos veículos que foram levados pela enxurrada.

A companhia Metropolitana do DF divulgou nota detalhando que o temporal alagou os trilhos. A estatal não informou quando o serviço será normalizado.