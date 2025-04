Saiba quais são as atividades físicas que bombam em Brasília

Durante os últimos anos, a preocupação e o interesse por um estilo de vida mais saudável se popularizaram, valorizando ainda mais o esporte ao ar livre, a imunidade e o bem-estar mental, principalmente após a pandemia da covid-19. E a capital é referência nesse quesito de esporte e vida saudável.

Segundo dados levantados por uma pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), vinculado ao Ministério da Saúde, 63,1% da população do Distrito Federal é praticante de atividades físicas, superando a média nacional, de 54%. Com esse percentual, a capital do Brasil é considerada a terceira que mais se exercita no país, atrás de Florianópolis (SC) e Vitória (ES).

Brasília conta com diversas opções para satisfazer quem gosta de se exercitar, principalmente ao ar livre. Além das pistas e ciclovias, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, o maior parque urbano do mundo, oferece quadras poliesportivas e equipamentos de ginástica para manter os treinos em dia. O Lago Paranoá, um dos maiores lagos artificiais do mundo, é o ponto perfeito para a prática de esportes náuticos, como stand up paddle, caiaque e canoagem.

O tradicional Eixão do Lazer, que ocorre todos os domingos e feriados, oferece um amplo espaço para pedestres, corredores, skatistas e ciclistas se exercitarem. Para os amantes de aventura, a capital é rodeada por parques ecológicos ideais para trilhas, como o Parque Nacional de Brasília, mais conhecido como Água Mineral, e o Jardim Botânico de Brasília, por exemplo. Com mais de 600km de ciclovias espalhadas pela cidade, Brasília é considerada uma das capitais brasileiras mais amigáveis para o ciclismo. Além desses principais, quadras poliesportivas e outros parques estão espalhados por todo o Quadradinho, ideais para atividades funcionais e lúdicas.

Bom para a mente

Que praticar exercícios físicos faz bem para a saúde física todo mundo sabe, e para a saúde mental não é diferente. De acordo com Matheus Karounis, doutor em psicologia clínica e professor da PUC-Rio, os principais benefícios observados em pessoas que fazem esportes ao ar livre são: melhora significativa do humor, redução considerável dos níveis de estresse e ansiedade, melhora da cognição e da capacidade de concentração e sono de melhor qualidade.

"Isso acontece porque o contato com a natureza e a prática regular de exercícios físicos liberam endorfinas, os chamados 'hormônios da felicidade', que elevam o bem-estar emocional dos indivíduos. O ambiente natural, rico em estímulos sensoriais, parece estimular a mente de maneira saudável, reduzindo a fadiga mental causada por tarefas repetitivas e ambientes fechados. Também, a exposição à luz natural e a atividade física regular melhoram a regulação do ciclo circadiano", detalha o psicólogo.

Em uma sociedade marcada pelo estresse e pelo uso excessivo da tecnologia, os esportes ao ar livre servem como ferramentas para restaurar o equilíbrio mental. "O contato com a natureza e a prática de exercícios físicos ajudam a reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e a repor os neurotransmissores relacionados à felicidade e ao bem-estar, melhorando a capacidade das pessoas de lidarem com os desafios diários", completa.

Arly Belas, farmacêutica, sempre teve o hábito de se exercitar, e, quando chegou a Brasília, não poderia deixar sua rotina de lado. Sua paixão pela corrida vem desde a infância, quando, aos 12 anos, decidiu correr como um complemento à preparação física ao esporte que competia, o handball. Além disso, praticava ciclismo, trilhas e escaladas. "Costumo correr no Parque da Cidade duas vezes na semana, e, quando pratico atividades físicas ao ar livre, percebo uma redução na minha ansiedade e irritabilidade. De maneira geral, eu me sinto mais calma e durmo bem melhor", compartilha.

Cuidado!

Assim como qualquer atividade física, alguns cuidados devem ser tomados para uma prática saudável e segura, consultando um profissional antes de iniciar qualquer atividade física. Pessoas com doenças preexistentes, com condições cardíacas e respiratórias, e praticantes iniciantes devem ter atenção redobrada, iniciando com atividades de intensidade leve/moderada.

Com as práticas esportivas ao ar livre no Distrito Federal, é fundamental adotar cuidados para garantir segurança e bem-estar durante os exercícios, por conta do típico clima seco. Para o personal trainer Vitor Carvalho, é essencial beber água antes, durante e depois das atividades, além de monitorar sinais, como tontura, sede extrema ou falta de ar.

"O clima ao ar livre, incluindo temperaturas elevadas e baixa umidade, como acontece aqui em Brasília, pode intensificar os desafios das modalidades e aumentar a sensação de esforço. Pode ser perigoso insistir em não dar atenção aos sinais. Evitar exageros é fundamental, já que a falta de preparo físico pode levar à fadiga extrema, que é perigosa para todos os grupos", alerta.

Maratona Brasília



Hoje e amanhã, a capital será palco da Maratona Brasília 2025, corrida apoiada pelo Correio Braziliense. A largada será na Esplanada dos Ministérios, em frente ao Museu Nacional, onde milhares de corredores — amadores e profissionais de todos os estados do Brasil — se encontrarão para celebrar o esporte, a saúde e a superação pessoal.

Com provas que vão dos 3km a 42km, a maratona, faz parte do calendário oficial de eventos do aniversário de Brasília, oferece oportunidades para todos os perfis de participantes que desejam se desafiar. Desde os atletas de elite que buscam quebrar recordes até aqueles que pretendem vivenciar a experiência de caminhar ou correr tendo a Esplanada dos Ministérios como cenário.

Repetindo o sucesso da edição de 2024, os corredores poderão escolher por participar de um dos desafios. O primeiro é o Desafio BSB 65 Anos, que dará ao participante a oportunidade de correr uma meia-maratona (21km) hoje, e a maratona (42km) amanhã. O segundo, o Desafio JK, será composto por duas meias-maratonas (21km e 21km), uma hoje e outra amanhã.

