Atmosfera quente e úmida mantém risco de pancadas isoladas no DF

Nesta quarta-feira (23/4), o Distrito Federal amanheceu com temperaturas amenas e céu parcialmente encoberto. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram mínima de 16°C nas primeiras horas do dia, com previsão de máxima de até 30°C ao longo da tarde. A umidade relativa do ar começou alta, alcançando 95% pela manhã, mas deve cair para cerca de 50% nas horas mais quentes.

Apesar do calor e da umidade, a previsão para o dia é de baixa chance de chuva, embora o risco de pancadas isoladas não esteja descartado. Segundo Olívio Bahia, meteorologista do Inmet, essas condições meteorológicas são típicas do período chuvoso no DF.

Leia também: GDF anuncia drenagem em Ceilândia após estragos causados pela chuva

“O que vimos ontem foi uma chuva bem localizada, principalmente em Ceilândia, enquanto em outras regiões, como o Plano Piloto, praticamente não choveu. Isso ocorre porque, mesmo fora dos alertas de tempestade, a combinação de fatores atmosféricos pode gerar precipitações fortes e pontuais”, explicou o especialista ao Correio.

A imprevisibilidade das chuvas também se reflete nas estações meteorológicas. “Muitas pessoas relataram chuva forte, mas as nossas estações indicaram volumes muito baixos ou até ausência de chuva em alguns pontos. Isso acontece porque, muitas vezes, a precipitação ocorre em áreas próximas, mas não exatamente onde os equipamentos de medição estão instalados”, esclareceu Olívio.

Leia também: Metrô retoma operação com restrição de velocidade após temporal alagar estações

Cuidados

Segundo o Inmet, o DF está sob alerta amarelo, que sinaliza possibilidades de chuvas intensas, com volumes que podem alcançar 50mm/dia e ventos fortes que podem atingir até 60 km/h. Nesses casos é importante manter cuidado, pois há risco de quedas de galhos de árvores, interrupções no fornecimento de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de fortes chuvas, a Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) recomenda que não se utilize equipamentos elétricos, evite tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilize o telefone caso esteja conectado à rede elétrica, evite a proximidade e o contato com materiais condutores de energia, mantenha-se sempre calçado e, antes da tempestade, desligue todos os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular