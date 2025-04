GDF anuncia drenagem em Ceilândia após estragos causados pela chuva

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (DEM), anunciou nesta quarta-feira (23/4) a realização de obras de drenagem pluvial em Ceilândia, após os estragos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região. O projeto, orçado em R$ 11 milhões, vai ser licitado em maio e, a partir da assinatura, a previsão de conclusão das obras é de oito meses, "garantindo que os problemas de enchentes sejam resolvidos antes do próximo período chuvoso", segundo Ibaneis.

O anúncio foi feito durante coletiva em que o governador destacou a importância de investir em infraestrutura para prevenir danos em áreas vulneráveis. "Já tínhamos identificado a necessidade dessa intervenção e finalizamos o projeto no final do ano passado. Agora, com a licitação saindo em maio, vamos resolver de vez os pontos críticos de alagamento, especialmente nas regiões mais afetadas", afirmou.

Temporal

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), múltiplos chamados de emergência fora registrados em Ceilândia e Taguatinga no fim da tarde e início da noite de terça-feira (23/4). Diversas equipes de resgate foram acionadas para lidar com alagamentos, inundações e veículos arrastados pela força da água em diferentes pontos das cidades.

O caso de maior impacto ocorreu na quadra 401 do Setor Habitacional Sol Nascente, nas proximidades de um supermercado. Um veículo Fiat Palio verde, estacionado em via pública, foi levado pela correnteza juntamente com um reboque. O automóvel estava desocupado no momento do incidente.