DF tem recorde de carteiras de trabalho assinadas, comemora secretário

CB Poder recebe Thales Mendes Ferreira, secretario do Trabalho do DF.

Os segmentos que mais contratam no Distrito Federal e o perfil profissional mais procurado pelas empresas foram temas do CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (15/10). Às jornalistas Ana Maria Campos e Adriana Bernardes, o secretário do Trabalho do DF, Thales Mendes Ferreira, também falou sobre o número de 1 milhão de carteiras de trabalho assinadas no DF e o impacto da pandemia no mercado de trabalho da capital.

O secretário destaca que o número de 1 milhão de registros profissionais formais é inédito no contexto do Distrito Federal, e que essa marca vem de um processo gradativo que começou há algum tempo, com incentivos às empresas, abertura de comércios e diminuição da burocracia, resultando nesse recorde. “No início do governo Ibaneis (Rocha), tínhamos em torno de 750 mil pessoas com carteira assinada no DF, e esse número vem aumentando, também devido ao fato de Brasília ter a maior renda per capita do país, o que favorece a abertura de novas empresas e, consequentemente, novos empregos”, completa.

Segundo Thales, durante a pandemia, o número de desempregados no Distrito Federal chegou a 400 mil. Atual são 260 mil, marca que ainda é significativa. O secretário salienta que o governo tem implementado diversas iniciativas para reduzir esse número, como qualificação profissional e a facilitação da abertura de novas empresas, oferecendo segurança jurídica para investidores interessados em atuar no DF.

Ele afirma também que os setores de comércio e serviços têm uma dinâmica de contratação muito forte e que qualquer sinal de recuperação econômica faz com que essas empresas abram novas vagas de trabalho. "Um fenômeno positivo que tem ocorrido é que todas as empresas com as quais a Secretaria do Trabalho entra em contato possuem vagas abertas. No entanto, o que dificulta essas contratações é a falta de qualificação profissional", esclarece.

“Atualmente, o perfil mais procurado são pessoas de até 35 anos, principalmente para o setor de comércio, com destaque para a construção civil, que é um setor relevante para Brasília. A construção civil, em particular, oferece melhores remunerações, em parte pela escassez de mão de obra qualificada. O programa Renova DF, do GDF, é focado em empregos na construção civil, buscando suprir essa demanda crescente”, completa.

Veja a entrevista completa

