Debate sobre a gratuidade do transporte público ocorre nesta sexta (25)

A Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU) realizará um debate sobre a gratuidade total do transporte público do Distrito Federal (DF). O evento ocorre nesta sexta-feira (25/4), das 14 às 19h, na Câmara Legislativa, e tem o propósito de expor estudos para a implementação da tarifa zero todos os dias. A população pode participar do encontro se inscrevendo neste link.



Além da população, o seminário reunirá especialistas, parlamentares e movimentos sociais. No local, serão apresentadas pesquisas e resultados da implementação do transporte público gratuito em outros países. A adoção da medida em outras regiões será analisada para colher os pontos positivos e negativos e levar para o debate.

A CMTU afirma que "a Tarifa Zero é uma medida urgente para garantir o direito à cidade, combater as desigualdades e promover justiça social" e por isso estão promovendo o debate.

O seminário é aberto ao público e oferecerá certificado de horas complementares aos participantes inscritos. Inscrição pode ser feita neste link.

Seminário Tarifa Zero no DF

25 de abril (sexta-feira)

Das 14h às 19h

Auditório da Câmara Legislativa do DF