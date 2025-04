Salão de beleza pega fogo na SQS 209 na manhã desta quinta-feira (24/4)

Um salão de beleza localizado na SQS 209 pegou fogo na manhã desta quinta-feira (24/4). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para controlar a situação.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma intensa fumaça saindo pela janela do estabelecimento, situado na sobreloja de um dos prédios da área comercial. Imediatamente, os militares montaram linhas de mangueiras, acessaram o imóvel e iniciaram o combate às chamas, que estavam concentradas na cozinha do salão. A ação rápida resultou na extinção do incêndio, evitando que o fogo se alastrasse para os demais cômodos.

Ventiladores foram utilizados para acelerar a dissipação da fumaça no ambiente.

Felizmente, não houve vítimas. A perícia do CBMDF foi acionada e o local ficou sob os cuidados da proprietária do imóvel.