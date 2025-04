Projeto High Tech oferece 960 vagas para cursos gratuitos em diversas áreas digitais

O Projeto High Tech Course está com as inscrições abertas para oficinas gratuitas em diversas áreas, como audiovisual, informática, design e empreendedorismo. As aulas serão on-line, de segunda a quinta-feira, totalizando 10 horas por oficina semanal, voltadas para jovens e adultos a partir dos 14 anos.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e a Associação dos Jovens Antenados (AJA Brasil), tem o objetivo de promover a inclusão social e profissional. Para se inscrever, basta acessar o site oficial do projeto.

As aulas abordam temas como informática, edição de imagem, programação, marketing digital, design gráfico e criação de websites. O projeto também incluirá a produção de podcasts temáticos sobre inovação tecnológica, ampliando o alcance do conhecimento para um público estimado de 1.460 beneficiários diretos e indiretos.

Os cursos serão ministradas por profissionais, com materiais didáticos gratuitos, e terão certificado para os alunos que alcançarem aproveitamento mínimo de 80%. O instituo promove encontros presenciais, não obrigatórios, às sextas-feiras, para que o público possa colocar em prática o que aprenderam nas aulas. Além disso, podem desfrutar de um coffee break e receber o certificado impresso.

Cronograma

• Informática Básica e Avançada - 05/05/2025 a 09/05/2025;

• Excel - Recursos Básicos e Avançados - 12/05/2025 a 16/05/2025;

• Word - Recursos Básicos e Recursos Avançados - 19/05/2025 a 23/05/2025;

• PowerPoint - Recursos Avançados e Básicos - 26/05/2025 e 30/05/2025;

• Criação De Websites (Recursos Básicos) - 02/06/2025 a 06/06/2025;

• Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - 09/06/2025 a 13/06/2025;

• Fundamentos do Design para Web - 16/06/2025 a 20/06/2025;

• Tráfego Pago - 23/06/2025 a 27/06/2025;

• Tecnologia Na Contabilidade - 30/06/2025 a 04/07/2025;

• Designer Gráfico - 07/07/2025 a 11/07/2025;

• Formatação de Computadores e Notebook – Recursos Básicos - 14/07/2025 a 18/07/2025;

• Empreendedorismo e Tecnologia - 21/07/2025 a 25/07/2025;

• Marketing Digital - 28/07/2025 a 01/08/2025;

• Android para Iniciantes - 04/08/2025 a 08/08/2025;

• Elaboração de Projeto Arquitetônico com Revit - 11/08/2025 a 15/08/2025;

• Fotografia Digital - 18/08/2025 a 22/08/2025.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho