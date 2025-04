Homem cai em erosão de 20 metros e é resgatado pelos bombeiros

Um homem de 29 anos caiu de uma altura de 20 metros na tarde desta segunda-feira (28/4), em Ceilândia. A vítima, que foi resgatada pelos bombeiros, caiu em uma erosão na QNP 28, conjunto Z, próximo à usina de lixo, no Setor de Chácaras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

A erosão fica próxima ao Setor de Chácaras, em Ceilândia (foto: CBMDF)

As equipes de socorro do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atenderam a vítima com o auxílio de cordas e outros equipamentos. Os militares posicionaram o homem em uma maca do tipo cesto e o puxaram até uma área segura. Ele foi avaliado e transportado pelo SAMU para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC), consciente e orientado, apresentando dores na coluna e algumas escoriações.