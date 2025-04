Censo revela perfil da população em situação de rua no DF

É divulgado nesta terça-feira (29/4) o 2° Censo da População em Situação de Rua do Distrito Federal, no Salão Nobre do Palácio do Buriti - (crédito: Carlos Silva)

O 2° Censo da População em Situação de Rua do Distrito Federal, divulgado nesta terça-feira (29/4) no Salão Nobre do Palácio do Buriti, revelou que 3.521 pessoas vivem nas ruas da capital — um aumento de 19,4% em relação a 2022. Apesar do crescimento, o avanço é inferior ao registrado em outras cidades brasileiras, como Salvador (147%) e Fortaleza (54,3%). Segundo Manoel Clementino, diretor-presidente do IPEDF, o dado sugere que as políticas públicas do Governo do Distrito Federal (GDF) têm contribuído para frear o ritmo de expansão desse grupo.

Perfil predominante: homens negros, jovens e com histórico escolar

O estudo traçou o perfil médio da população em situação de rua no DF:

- 82% são homens;

- 81% se declaram negros ou pardos;



- 84% são solteiros;

- 52% têm entre 31 e 49 anos, indicando uma população relativamente jovem;

- 63% nasceram fora do DF, com maior representação de migrantes da Bahia, Goiás, Minas Gerais e Maranhão;

- 95% frequentaram a escola em algum momento da vida, embora a maioria não tenha concluído os estudos.

Queda significativa no número de crianças e adolescentes

Um dos destaques positivos do censo foi a redução de 59% na quantidade de crianças e adolescentes em situação de rua. Em 2022, eram 121. Agora, o número caiu para um patamar menor, ainda que o relatório não detalhe o valor absoluto atual. Outro dado relevante é que 28% dos entrevistados estão há 10 anos ou mais nas ruas, embora esse percentual tenha apresentado leve queda em comparação ao levantamento anterior.