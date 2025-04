Operação da PF prende grupo que movimentou R$ 89 milhões em tráfico

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (29/4), a Operação Column, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de drogas. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de R$ 89 milhões em apenas três anos.

As apurações ocorreram no Distrito Federal e nos estados de Goiás (GO), da Paraíba (PB) e do Maranhão (MA), com o apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) e do Batalhão de Ronda Ostensiva Tática Motorizada (ROTAM) da Polícia Militar do DF (PMDF).

A operação mobilizou 70 policiais federais para cumprir 36 ordens judiciais expedidas pela Justiça do DF. Dentre elas, foram executados três mandados de prisão, 15 mandados de busca e apreensão, duas prisões em flagrante e 18 ordens de constrição patrimonial, com apreensão de bens, como dinheiro, armas, drogas, carros de luxo e relógios.











As diligências, iniciadas em fevereiro deste ano, apontam que o líder da organização comandava as atividades ilícitas a partir do estado da Paraíba, contando com o apoio de um gerente e diversos "braços operacionais" no DF. Também foi identificada uma complexa rede de laranjas responsáveis por movimentar os valores obtidos com o tráfico.

A investigação revelou ainda um esquema de lavagem de dinheiro, que utilizava empresas de fachada para ocultar os recursos provenientes das atividades criminosas.

Balanço das apreensões: cinco carros de luxo, quatro armas, R$ 210.000,00 em espécie, aproximadamente 200 munições (diversos calibres 9mm, .380, .38), 1kg de droga tipo pasta base, joias e relógios.