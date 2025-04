Ibaneis anuncia novo batalhão da PMDF no Sol Nascente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou nesta terça-feira (29/4) a construção de um novo batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no Sol Nascente. A informação foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual o chefe do Executivo local aparece ao lado da comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka.

Segundo Ibaneis, é fundamental levar segurança à população da região. “Precisamos mostrar a presença do Estado para que possamos mudar a imagem do Sol Nascente, muitas vezes associado a uma favela. Também é necessário intensificar o combate ao tráfico de entorpecentes na área”, afirmou.

O governador destacou que a região merece atenção especial. Ele adiantou que está em andamento a construção de uma unidade do Corpo de Bombeiros e que já existe um projeto para a instalação de uma delegacia da Polícia Civil. “Estamos levando à cidade todos os equipamentos públicos de segurança necessários para que os moradores se sintam verdadeiramente em casa”, completou.