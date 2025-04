Metrô do DF terá funcionamento ampliado até 21h30 aos domingos - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

O governador Ibaneis Rocha anunciou a ampliação do horário de funcionamento da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) aos domingos. A partir de 11 de maio, Dias das Mães, a população poderá usufruir o transporte público das 7h às 21h30 nestes dias, enquanto atualmente o horário era das 7h às 19h.

Com a determinação do governador, o novo horário de funcionamento do Metrô-DF passa a ser o seguinte:

- De segunda a sábado: das 5h30 às 23h30

- Aos domingos: das 7h às 21h30

- Feriados: das 7h às 19h

