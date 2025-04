Ônibus colide com carro em frente à Catedral, na manhã desta quarta (30/4)

A colisão ocorreu em frente à Catedral, no Eixo Monumental - (crédito: Ed Alves/CB)

Na manhã desta quarta-feira (30/4), um ônibus colidiu com um carro em frente à Catedral, no Eixo Monumental. O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) chegou ao local às 11h19 e transportou uma senhora para o Hospital Prontonorte.

A senhora, conhecida pelas iniciais de N.C.J, tem 82 anos, e foi levada em protocolo de trauma, consciente e orientada, com dores na região da coluna.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), e de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, ainda não se sabe a dinâmica do acidente

Saiba Mais Cidades DF Entenda como uma célula do PCC atuava no Distrito Federal

Entenda como uma célula do PCC atuava no Distrito Federal Cidades DF Dupla é presa pela PMDF após furto em agropecuária de São Sebastião

Dupla é presa pela PMDF após furto em agropecuária de São Sebastião Cidades DF Prêmio acumulado chega a R$ 11 milhões e anima brasilienses