Dupla é presa pela PMDF após furto em agropecuária de São Sebastião

Por volta das 6h30 desta quarta-feira (30/4), na Rua Gameleira, em São Sebastião, a Polícia Militar (PMDF) prendeu dois homens, de 46 e 47 anos, suspeitos de furtar uma casa agropecuária no Centro da cidade. Com eles, os agentes encontraram diversos itens furtados do estabelecimento.

Os policiais avistaram os dois homens em atitude suspeita, ambos carregando mochilas volumosas nas costas. Ao realizarem a abordagem, os militares encontraram R$ 600 em espécie, um monitor de computador, dois celulares, duas lanternas recarregáveis, fios paralelos, dois canivetes, seis facas com bainha, um alicate de vergalhão, um alicate comum, uma talhadeira e uma chave Philips, furtados da agropecuária durante a madrugada. Os dois foram levados para a 30ª Delegacia de Polícia.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho