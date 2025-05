Guia oficial de trilhas ecológicas da Fercal é lançado neste sábado

A Fercal será palco, neste sábado (3/5), do lançamento do primeiro guia oficial de trilhas da região. O material reúne percursos mapeados e sinalizados com placas informativas, fruto do projeto “Trilhando o Caminho da Beleza e do Turismo Local (TCBTL)”. A programação inclui pedal pela Trilha 3 Riachos, caminhada guiada e apresentação de forró pé de serra com o grupo Boka de Sergipe.

O evento começa às 8h, mas a concentração para o pedal na UPA de Sobradinho II será às 7h. Depois do trajeto, a celebração continua na Administração da Fercal, com lanche gratuito para os participantes e opções de alimentação à venda.

Realizada pelo Instituto Urucuia, a iniciativa busca tornar atrativo o turismo ecológico, a educação ambiental e a valorização da cultura local. O guia conta com 2.500 exemplares e a versão digital, trazendo informações sobre distância, dificuldade, pontos de apoio e atrações como cachoeiras e grutas.

As inscrições podem ser feitas no link https://institutourucuia.odoo.com/.

*Estagiária sob a supervisão de Eduardo Pinho