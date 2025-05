Fundação de Apoio à Pesquisa lança edital para a 4° edição do prêmio

Com investimento total de R$ 157 mil, os prêmios individuais variam entre R$ 2 mil e R$ 12 mil - (crédito: Foto: Divulgação/FAPDF)

O edital para a 4° edição do Prêmio Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) de Ciência, Tecnologia e Inovação foi lançado na última quarta-feira (30/4). O prêmio celebra o trabalho de pesquisadores, estudantes, comunicadores, servidores públicos e startups que contribuem para o avanço científico e tecnológico da região. As inscrições podem ser realizadas até 15 de julho.

A iniciativa contempla oito categorias: Pesquisador Destaque; Pesquisador Inovador; Estudante Destaque; Startup Inovadora; Profissional de Comunicação; Iniciativa GovTech; Servidor Destaque; e Bolsista de Iniciação Científica e Tecnológica.

Com investimento total de R$ 157 mil, os prêmios individuais variam entre R$ 2 mil e R$ 12 mil. Pesquisadores, estudantes do ensino médio, comunicadores, servidores públicos e representantes de startups da capital e da Ride podem participar. A cerimônia de premiação será realizada no dia 4 de novembro deste ano.

Marco Antônio Costa Júnior, presidente da FAPDF, destaca: “O Prêmio FAPDF é uma das iniciativas mais importantes da nossa fundação. Queremos valorizar quem transforma conhecimento em soluções práticas para a sociedade. Nosso objetivo é estimular cada vez mais a inovação e o desenvolvimento no Distrito Federal e no Entorno”.

*Com informações da Agência Brasília

