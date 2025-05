Motociclista se envolve em acidente de trânsito e está no HRC

Um motociclista foi hospitalizado, após se envolver em um acidente com um carro, na manhã desta sexta-feira (2/5), em Ceilândia. De acordo com uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) que socorreu o condutor da moto — cujo nome não foi revelado, apenas a idade (25 anos) e o gênero —, ele sofreu traumatismo cranioencefálico (TCE).

O piloto da motocicleta — que também teve trauma facial e fratura exposta no fêmur esquerdo, segundo o CBMDF — foi levado em estado grave ao Hospital Regional de Ceilândia. O motorista do automóvel não teve ferimentos.