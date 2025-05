Furto de mangueiras de incêndio na estação de metrô da Asa Sul

O Metrô do Distrito Federal (Metrô-DF) tem registrado furtos recorrentes de bicos de mangueiras em algumas estações, principalmente entre Galeria e 114 Sul, exigindo reposição imediata do equipamento.

Para tentar diminuir a incidência desses furtos, a companhia informa que as equipes de vigilância patrimonial realizam rondas e fiscalizam as estações, com apoio policial sempre que necessário, e que a compra de alarmes está em andamento.

Até o fechamento desta reportagem, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), responsável pela investigação, não havia se manifestado sobre o assunto.