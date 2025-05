Em cerimônia repleta de homenagens, militar morto em acidente é enterrado

Foi enterrado, neste domingo (4/5), o corpo de Rafael Basílio Arnold dos Santos, 31 anos, aluno do Curso de Formação de Praças XI da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que morreu em um acidente de trânsito, na última sexta-feira (2/5).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu

O jovem sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave e foi encaminhado para o Hospital de Base desorientado e sangrando pelo ferimento na cabeça. Mesmo recebendo assistência médica, ele morreu na manhã seguinte ao acidente, no sábado (3/5).

Ele foi velado no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul, na capela 10, desde às 14h30. O cortejo teve início às 16h45 e o corpo foi sepultado por volta das 17h.

Durante o caminho até o túmulo, militares formaram um corredor de continência em homenagem a Rafael Basílio, enquanto sirenes das viaturas soavam. Em seguida, o helicóptero da PMDF passou e jogou pétalas de rosas.

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), participou tanto do velório quanto do sepultamento, e comentou sobre o momento de dor. “É difícil ver um policial em posição de sentido e caindo lágrimas. Isso mostra que, por mais que estejam dentro de uma hierarquia, uma disciplina, são pessoas, que têm sentimentos”, destacou.

A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ana Paula Habka, também prestou suas homenagens ao aluno do curso de formação. Durante o sepultamento ela ressaltou que, apesar do momento de luto, é preciso ter força. “Vamos seguir em frente e transformar a tristeza em honra. Pois tenho certeza de que é isso que ele iria querer. O Rafael será, para sempre, parte da Polícia Militar”, afirmou.