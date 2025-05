Semana começa com baixas temperaturas, mas sem previsão de chuva

Tradicionalmente, no mês de maio, Brasília entra no período de seca e a estiagem já começa a dar sinais. e a semana no Distrito Federal começa com temperaturas baixas, porém, sem previsão de chuvas. A mínima registrada foi de 14°C, na região do Paranoá. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que, com o início da outono, as chuvas já apresentam um volume mais baixo.

A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira (4/05) é entre 27°C e 28°C. A umidade relativa do ar atingiu 80% no período da manhã, mas a mínima pode ser de 35%. Ainda de acordo com o Inmet, este período é marcado por dias mais ensolarados, com a pouca presença de nuvens.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diante da mudança de estação, é recomendado que a população redobre os cuidados com a saúde. Uma vez que este período é marcado pela baixa umidade do ar, causando desconfortos, ou até mesmo, problemas respiratórios.

Para evitar complicações, alguns cuidados devem ser tomados, como a boa hidratação, o uso do protetor solar e evitar atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Além de evitar o uso do ar condicionado, usar roupas leves e consumir frutas ricas em água, por exemplo, a melancia.