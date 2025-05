Funcionários de comércio brigam e um é esfaqueado em Samambaia Norte

Uma briga entre funcionários de um comércio terminou com um homem esfaqueado na tarde desta quarta-feira (5), na quadra 406 de Samambaia Norte. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a agressão ocorreu por causa de uma desavença entre os envolvidos.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levada ao Hospital Regional de Samambaia (HRS). O autor do ataque, que usava uma camiseta branca, fugiu do local após o crime. Os policiais que atenderam à ocorrência encaminharam o caso para registro na delegacia da região.