Ex-prefeito de Águas Lindas se entrega após sete meses foragido

Após sete meses foragido, o ex-prefeito de Águas Lindas de Goiás José Pereira Soares, de 66 anos, se entregou à polícia nesta segunda-feira (5/5). Ele é suspeito de ter cometido abusos sexuais contra crianças, conforme apontam as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

De acordo com a delegada Tamires Teixeira, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Águas Lindas, os crimes teriam ocorrido anos atrás, quando o ex-prefeito ficava sozinho com as vítimas. Atualmente, as jovens têm cerca de 18 anos.

A prisão preventiva de José Soares foi decretada em 17 de setembro do ano passado. Desde então, ele era considerado foragido da Justiça. Nesta segunda-feira, ele se apresentou diretamente na penitenciária da cidade, acompanhado de seus advogados.

As investigações seguem em andamento para esclarecer todos os detalhes dos crimes e garantir o acolhimento às vítimas.